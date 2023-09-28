فرق دولية تشارك بعروض فنية بسينما الحضارة وميدان الألفي بملتقى "أولادنا"

شهدت سينما الحضارة التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، اليوم، عروضا فنية للفرق المشاركة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة مؤسس الملتقى سهير عبدالقادر، تحت عنوان الحياة حلوة.

وشارك في عروض اليوم، الفرقة الفلكلورية السورية، وفريق "فيزوليزوي" للفنون من

زيمبابوي، والفنانة اليابانية اسومي كومادا.

كما شهد ميدان الألفي بوسط القاهرة، أيضا عروضا فنية شارك بها فريق "أولادنا"، حيث قدموا عرضا استعراضيا على أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبوالسعود، استعراضات كل من الدكتورة عائشة فؤاد أستاذ الباليه بأكاديمية الفنون والفنان محمد عبدالعزيز بدار الأوبرا، بالتعاون مع الدكتور نور أبوحساب، مصمم الاستعراضات.

كما شارك في العرض، فريق "مالي جورزوياسكي" من بولندا،وفريق"فيزوليزوي" للفنون من زيمبابوي وفريق "الشمس الذهبية" من الجزائر.

وانتقلت الفرق المشاركة في العروض بأتوبيس "أولادنا" المكشوف، ولقيت العروض تفاعلا كبيرا من الحضور.

وأقيمت الفعاليات بحضور أعضاء لجان التحكيم الفنية، برئاسة الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة "أولادنا".

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وتختتم فعاليات الدورة غدا الجمعة.

تقام الفعاليات بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

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