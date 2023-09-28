تنسيق الملابس واختيار الألوان له قواعد حتى يخرج الشكل النهائي للملابس متوافق ومريح للعين فهناك ألوان لا يجي دمجها مع بعضها في عالم الموضة وألوان أخرى تناسب بعضها على عكس دمجها بألوان أخرى وتبرز “البوابة نيوز” أهم قواعد تنسيق ألوان الملابس والتي تساعد النساء والرجال في تنسيق ملابسهم.



-الألوان التي تناسب بعضها:

دولاب الألوان هو الأساس الذي ستعتمد عليه في تنسيق ألوان الملابس يتألف من ١٢ جزءًا ويستند على ٣ ألوان أساسية هي الأحمر، الأصفر والأزرق، هذه الألوان وحين يتم دمجها تمنحنا الألوان الثانوية وهي: الأخضر، البرتقالي والبنفسجي.

أما الأجزاء الأخرى فهي نتيجة دمج الألوان الأساسية مع الألوان الثانوية وهكذا تحصل على الأخضر المصفر، الأحمر للبرتقالي وهكذا، وهناك مصطلحات أخرى أكثر تعقيدًا تستخدم وهي اللون الأساسي، مشيج اللون، ظلال اللون، ودرجة اللون، واللون الأساسي، كما يتضح من التسمية هو اللون النقي من دون إضافات، أما المشيج فهو اللون بعد إضافة اللون الأبيض اليه ما يجعله أفتح، الظلال فهي اللون بعد إضافة الأسود اليه ما يجعله أدكن أما درجة اللون فهي اللون الأساسي بعد إضافة الرمادي.

وهناك ما يسمى وزن أو قيمة اللون وهو يدل على ما إن كان فاتحًا أم داكنًا، وهناك تقسيم آخر يجب الحديث عنه وهو الألوان الدافئة والألوان الباردة، فالألوان الدافئة هي الأحمر، البرتقالي، الأصفر والأخضر الفاتح وهي تعبر عن الطاقة والحيوية، أما الألوان الباردة فهي تبدأ من البنفسجي وتنتهي عند الاخضر الداكن وتتضمن الازرق وهي تعبر عن الهدوء والسكينة في تنسيق ألوان الملابس.

-أساسيات تناسق الألوان في الملابس:

هما الألوان المتناغمة والألوان المكملة ولكن هناك إمكانية لثنائيات وثلاثيات وحتى رباعيات إنطلاقًا من اللون الأساسي، والألوان المكملة: هي الألوان التي تقع مقابل بعضها البعض على دولاب الألوان، فمثلا اللون الأحمر يعتبر اللون المكمل له هو الأخضر، أما الألوان المكملة المقسمة تختار لونك الأساسي ثم تختار اللونين الذين يقعا الى جانبي اللون الذي يكمله، وعندما يكون الأخضر اللون الاساسي حينها ستختار البنفسجي والبرتقالي.

الألوان المماثلة: هي أي ٣ ألوان تقع الى جانب بعضها البعض على الدولاب، ومثلث الألوان هي الألوان التي تشكل مثلث متساوي الأضلاع، مثلًا الأحمر، الأصفر والأزرق، أما الألوان المكملة المزدوجة الخيار هو ٤ الوان والتي تشكل مستطيلًا، ومثلًا الأحمر مع البرتقالي فالأخضر والأزرق.



وهناك مثلًا الأزرق الفاتح والداكن والداكن جدًا وكذلك هي حال كل الالوان الأخرى، ويمكن الاختيار من هذه التدرجات التي تكون أقل حدة من اللون الأساسي وتنسيقها مع درجات أخرى من لون آخر، ويمكن أيضًا اعتماد الألوان الأحادية والتي هي اللون نفسه بتدرجات مختلفة، وتطابق الألوان في الملابس لا يمكن أخذ القاعدة كما هي وتطبيقها من دون أخذ خصوصية لون بشرة كل شخص لانها حينها ستكون عديمة الجدوى في تنسيق ألوان الملابس.

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