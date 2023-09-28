لوكاكو وديبالا يقودان هجوم روما أمام جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنوى، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق روما، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره جنوى بملعب لويجي فيراريس، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم ذئاب العاصمة الإيطالية، رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا، ولورينزو بيليجريني.

ويتواجد الجزائري حسام عوار على مقاعد بدلاء روما في مواجهة الليلة، بجانب ستيفان شعراوي وأندريا بيلوتي.

تشكيل روما لمواجهة جنوى

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - يورينتي - نديكان

خط الوسط: كريستنسن - كريستانتي - باريديس - سبينازولا

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - لورينزو بيليجريني.

ويحتل فريق روما، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن جنوى صاحب المركز السادس عشر.