إعلان نتائج انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية



انطلقت بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية والمواد النووية انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة المجلس المنتهية ولايته. وكانت الانتخابات بالترشيح الفردي حيث كان عدد المرشحين الذين خاضوا المنافسة والانتخابات هو 26 مرشحاً وكان التنافس للفوز بعدد 11 مقعداً تمثل قوام مجلس الإدارة في دورته الجديدة وشمل المرشحين: 9 من مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع، 4 من مركز البحوث النووية، 7 من مركز المعامل الحارة، 2 من مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي، 4 من هيئة المواد النووية.



ووفقاً للجنة المشرفة على الإنتخابات المكونة من الدكتور سمير عبد العزيز رئيس المركز الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية السابق، الدكتور علي حماد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، الدكتور رضا عز الدين رئيس هيئة الرقابة النووية السابق والدكتور زكريا مطر الاستاذ بمركز تكنولوجيا الإشعاع فإن عملية الفرز بدأت مباشرة بعد غلق باب التصويت في الساعة الخامسة عصراً لتحديد المرشحين الإحدى عشرالفائزين بعضوية المجلس الجديد وأستمرت عملية الفرز حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.



فاز بالانتخابات طبقاً للأصوات: الدكتورة عبير محمد أمين من مركز المعامل الحارة، الدكتورة غادة عادل محمود من مركز تكنولوجيا الإشعاع، الدكتور محمد عبد الرازق من مركز البحوث النووية، الدكتورة لبنى عبد الوهاب خليل من مركز تكنولوجيا الإشعاع، الدكتور مصطفى عبد الله شوشة من مركز البحوث النووية، الدكتور وفاء محمد مصطفى من مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، الدكتورة هداية الله محمود سالم من مركز تكنولوجيا الإشعاع، الدكتور زكريا إسماعيل علي من مركز تكنولوجيا الإشعاع، الدكتور محمود عاشور من مركز تكنولوجيا الإشعاع، الدكتور هشام منير صالح من مركز البحوث النووية، الدكتور أحمد سامي أبو بكرالبيومي من مركز المعامل الحارة.



قام الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بتهنئة الفائزين لعضوية المجلس وتمنياته للمجلس الجديد بالتوفيق والسداد في مهمته الخاصة برعاية حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على إتمام رسالتهم ومهامهم العلمية والبحثية، وذلك لجميع أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.



وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيراً كما تمت بصورة منظمة ومشرفة تعبر عن أصالة المدرسة العلمية بهيئة الطاقة الذرية، وقد شارك فيها الزملاء من هيئة المواد النووية، كما شارك فيها رواد الهيئة وكذلك جميع الأجيال والشباب وأبدى تمنياته للمجلس الجديد بالتوفيق والسداد وسوف يعقد المجلس اجتماعه بعد النتيجة لتحديد رئيس ونائب وأمين للمجلس.