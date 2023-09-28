المؤبد لعاطل والمشدد لـ 2 آخرين لقتلهم سائق توك توك بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على عاطل، والسجن المشدد 15 سنة على 2 آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق توك توك بمنطقة السلام لسرقته بالإكراه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا بعثور الأهالي على جثة لشاب ثلاثيني، ملقاة داخل أرض فضاء وبها عدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية لمحل البلاغ، وبفحص الجثة لم يعثر بحوزته على أوراق تثبت شخصيته.

بمراجعة بلاغات التغيب بمحيط الدائرة تم التوصل لوجود بلاغ بتغيب «ع.ح»، 38 سنة، سائق توك توك منذ شهر.

وذكر الضابط مجري التحريات، في الواقعة أنه تلقى بلاغًا بسقوط شاب فى الثلاثين به إصابات متفرقة بالجسد وانتقل إلى مكان الواقعة ولم يعثر بحوزته على أوراق تثبت شخصيته.

بالاستماع إلى أقوال الشهود قال أحدهم: «وأنا معدي في الطريق شوفته وخوفت أجي جنبه عملت بلاغ للنجدة»

وقال الشاهد الثاني: «أنا شوفت أحمد وقف على أول الطريق بيتصل بالنجدة بسأل في إيه قالي في قتيل في الأرض جوه محدش يجي جنبه».

وعلى إثرها هرب المتهمان وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة وصدر قرار بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وسرعة الانتهاء من الصفة التشريحية، واستدعاء أهل المجني عليه الذين تعرفوا عليه، وتم عمل محضر بالواقعة واستكمال البيانات.

استدعت النيابة زوجة المجني عليه، التي تعرفت على جثة المجني عليه، مؤكدة أن زوجها خرج كعادته في يوم اختفائه للعمل على التوك توك الخاص به، إلا أنه لم يعد حتى صبيحة اليوم التالي، مما أثار قلقها، فقررت التوجه إلى قسم شرطة السلام للإبلاغ بتغيبه حتى تلقت اتصالا باستدعائها، وتوجهت إلى المستشفى لتجده جثة هامدة بعد التغيب بشهر.

بعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط محل الواقعة تم التوصل لأحد المشتبه بهم وبعمل التحريات تم الكشف عن هويته ويدعى «م. ا»، 45 سنة، عاطل وله معلومات جنائية سرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات.

أمرت النيابة بضبط المشتبه به، وبسؤاله عن تواجده بمحل الواقعة أنكر في البداية، إلا أنه بتضييق الخناق عليه ومواجهته بما رصدته كاميرات المراقبة أقر بارتكاب جريمته بمعاونة 3 من زملائه، إذ قام باستدراج المجني عليه واستولى على متعلقاته الشخصية والتوك توك الخاص به بعدما قتل المجني عليه، وعقب ذلك اتصل بزملائه لمساعدته في التخلص من الجثة، وأرشد المتهم عن زملائه والسلاح المستخدم في الجريمة.

ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما؛ اعترفوا بقتل المجني عليه بمحل البلاغ للاستيلاء على التوك توك الخاص به ومتعلقاته.

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق «توك توك» بمنطقة السلام، لسرقته بالإكراه، على ذمة التحقيق، بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.