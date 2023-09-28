ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم "الصف الأخير" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيلم الصف الاخير
فيلم "الصف الاخير"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ ل ٥ أكتوبر.

فيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

 

IMG_5668
IMG_5668
IMG_5666
IMG_5666
IMG_5665
IMG_5665
ads
فيلم الصف الأخير شريف محسن مسابقة الأفلام المصرية مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط
ads