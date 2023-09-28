يد الأهلي تكتسح فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للأندية.. صور

افتتح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو، بالفوز على فريق فاب الكاميروني.

أقيمت المباراة على صالة الألعاب الرياضية “نيكول أوبا” بالكونغو، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-18.

وأشاد ديفيد ديفيز المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي»، بالمستوى الذي قدمه الفريق في مباراة الافتتاح أمام فاب على المستويين الدفاعي والهجومي، معربًا عن أمله في مواصلة العروض القوية لحصد اللقب الإفريقي.

وحصل عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فاب الكاميروني، التي جمعت الفريقين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

ويلعب فريق يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.