حصاد اليوم.. 9 ميداليات للفراعنة ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة

حافظ المنتخب المصري للسباحة بالزعانف على سيطرته في بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر الجاري في بلغراد بصربيا.

وتوج الفراعنة اليوم بـ 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و 4 فضيات وبرونزيتين ليصبح رصيد مصر في البطولة حتى الآن 21 ميدالية (7 ذهبيات، 8 فضيات، 6 برونزيات)، لتستمر مصر في تصدر جدول ميداليات البطولة في انجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

وحقق المنتخب الوطني في الفترة المسائية من منافسات اليوم ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين جاءت كالتالي:

في سباق 3 كم مزدوجة فاز مروان العمراوي بالميدالية الفضية فيما حقق احمد طاهر المركز الرابع.

وفي سباق 3 كم مزدوجة توج محمد طاهر بالميدالية الذهبية متفوقًا على شقيقه عمر طاهر الذي احرز الفضية.

وتوج الفراعنة صباح اليوم بـ 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية من منافسات اليوم كالتالي:

في أول سباقات اليوم توجت ندى مجدي بذهبية 5 كم مونو سيدات.

وفي سباق 5 كم مونو ناشئين سيطرت مصر على منصة التتويج حيث فاز مهاب ايهاب بالميدالية الذهبية متفوقًا على مواطنه احمد عمرو ماضي الذي توج بالفضية فيما احرز حسن محمد الدفراوي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 5 كم مونو ناشئات احرزت غادة محمد ورده الميدالية الفضية وفازت جودي رضا محمد بالميدالية البرونزية.

كما استطاع محمود وليد تحقيق المركز الرابع في سباق 4 كم مونو رجال، فيما حقق ادهم فؤاد المركز السادس.

كان المنتخب المصري افتتح منافسات البطولة أمس بحصد 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.