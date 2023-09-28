ختام فعاليات تدريب المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم بشمال سيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، ختام فعاليات تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأفادت الدكتورة ازهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة، بأن اليوم هو ختام الدورة الرابعة من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي قام بإلقاء المحاضرات فيها الدكتور هيثم عبد الستار وقد تم تكريمه ومنحه شهادة تقدير من المديرية وذلك تقديرًا لمجهوداتها المبذولة لنجاح هذا التدريب.

يقام التدريب لأول مرة بشمال سيناء وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها الي محافظة شمال سيناء، لعقد التدريب، الذي يقام في الفتره من ١٦ إلي ٢٨ سبتمبر من الساعة ٩صباحا إلي الساعه ٤ مساءا بمدرسة العريش الفندقية وعدد المتدربين ٢٥ متدرب وذلك وفقًا لمعايير هيئة الجودة.

وألقى وكيل الوزارة كلمة، شكر فيها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إقامتها لهذا التدريب لأول مرة على أرض محافظة شمال سيناء ولإختيارها للقيادات التدريبية المتميزة للقيام بالتدريب بهذه الدورة، كما قدم الشكر لإدارة الجودة بقيادة الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير الإدارة لجهودهم المبذولة لنجاح هذا التدريب.