"منيع" في أول حوار له عقب التتويج ببرونزية العالم والتأهل للأولمبياد: هدفي الفوز بميدالية أولمبية بباريس.. وأشكر الرئيس على دعمه الكبير للرياضة المصرية

هدفي الفوز بميدالية أولمبية بباريس

أشكر السيد الرئيس على دعمه الكبير للرياضة المصرية

أطالب اتحاد المصارعة بمزيد من الدعم والتعرف على احتياجات الابطال

المؤسسة العسكرية له دور كبير فيما حققته واتشرف بانتمائى لهذه المؤسسة العظيمة

يتمتع عبد اللطيف منيع لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب الوطني الأول للمصارعة، بموهبة عالية ومهارة فائقة نجح في تحقيق أول خطواته بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

واستطاع الفوز أيضا بميدالية برونزية خلال مشاركته الأخيرة في بطولة العالم بصربيا، قدم خلالها البطل الموهوب أداء راقي وقوى ولفت اليه الأنظار بشدة.

ويتميز عبد اللطيف منيع بالالتزام والانضباط ويسير في طريقه نحو تحقيق حلمه دون صراعات او افتعال أزمات.

وحرص موقع "البوابة نيوز" على اجراء حوار شامل مع عبد اللطيف منيع للحديث عن اخر إنجازاته وطموحاته والتعرف منه عن ابرز احتياجته من اجل تحقيق حلم الملايين والتتويج بميدالية أولمبية خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس.

في البداية حدثنا عن شعورك فى الفوز ببرونزية العالم والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية ؟

الحمد لله فوز مهم وميدالية غالية تضاف للإنجازات التي حققتها من قبل، ومازلت أبحث عن التتويج والفوز بالكثير من الميداليات حتى أسعد أسرتى وكذلك المؤسسة العسكرية المحترمة التي انتمى إليه.

حدثنا أكثر عن إنجاز بطولة العالم الأخيرة بصربيا؟

البطولة كانت في غاية القوة والصعوبة وبمثابة أولمبياد مصغرة، حيث تشهد مشاركات قوية وجميع الأبطال يحرصون على التواجد والاستعداد لمثل هذه البطولات خاصة وأنها مؤهلة لأكبر حدث ينتظره اى لاعب في العالم.

وما هي طموحاتك للمرحلة القادمة؟

أحلم بالتتويج بميدالية أولمبية في دورة باريس المقبلة، وأعمل بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف، وبعون الله لن اتنازل عن هذا الحلم الذى اصبح يراودنى كل لحظة.

ما هو شعورك بعد مطالبة الرئيس السيسي لوزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالابطال وزيادة دعم الرياضيين؟

لا أخفي عليك إننى كنت في حالة كبيرة من السعادة وشعرت بمدي حب الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين، وجاء الحوار بمثابة دفعة قوية لي شخصيًا ولباقي زملاء والجميع يشعر بالراحة النفسية بعد حوار الرئيس مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

هل هناك رسالة تحب أن توجهها للرئيس السيسي؟

أود أن أشكر الرئيس على دعمه الكبير للرياضة المصرية واهتمامه الملحوظ، ومطالبته لوزير الشباب والرياضة بزيادة دعم الابطال.

واتعهد امام الله ان ابذل أقصى ما في وسعى من أجل رفع العالم المصري في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس بعون الله.

حدثنا عن دور المؤسسة العسكرية فيما وصلت إليه مؤخرًا ؟

للمؤسسة العسكرية دورا كبير، واهتمامهم فوق الوصف والجميع داخل المؤسسة العسكرية يقدمون أقصى ما في وسعهم للابطال، لذلك أغلب انتصارات الرياضة المصرية نتيجة ماتقوم به المؤسسة العسكرية لكافة ابطالها.

وما هي رسالتك للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؟

أحب أن أشكر الوزير على دعمه المتواصل وحرصه على متابعتى بشكل دقيق وتواصله الدائم معى ومع باقي الابطال، وان شاء الله تحقق الرياضة المصرية إنجاز لم يسبق له مثيل خلال المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية القادمة بباريس.

ماهي رسالتك لمجلس إدارة اتحاد اللعبة ؟

أطالبهم بمزيد من دعم الأبطال والتعرف عن قرب عن مشاكل اللاعبين والعمل سريعًا على حل اى أزمة تواجه اللاعبين، حتى يحافظ الأبطال على كامل تركيزهم وتظل المصارعة المصرية في المقدمة والصدارة العالمية.