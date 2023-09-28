غياب دي يونج.. قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، غدًا الجمعة، نظيره إشبيلية بملعب مونتجيك، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وسقط برشلونة في فخ التعادل مع ريال مايوركا بالجولة الماضية بهدفين لمثلهما، بعدما حقق ريمونتادا مثيرة على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة من الليجا.

ويغيب الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط البلوجرانا عن مواجهة الفريق الأندلسي؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما يستمر غياب بيدري جونزاليس للإصابة أيضًا، في ظل تواجد البرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن، ونقطتين عن المتصدر جيرونا، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر وفي رصيده 7 نقاط.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إنياكي بينا – أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوليس كوندي.

خط الوسط: بابلو جافي – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين يامال.