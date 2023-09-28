بالصور.. حفل توقيع ومناقشة «ما قبل الرحيل» للروائي محسن خزيم

أطلق الكاتب والروائي محسن خزيم حفل توقيع ومناقشة أحدث أعماله الروائية رواية «ما قبل الرحيل» الصادرة عن دار ببلومانيا، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد أنور السادات الكاتب الناقد عبدالرحمن الراوى والكاتب الناقد زكريا صبح بحضور كلا من الكاتب محمد البنا والكاتبة وفاء عبدالحافظ والكاتبة ثريا السيد.

رواية «ما قبل الرحيل» تعالج الصراع الإنسانى الدائم بين الخير والشر من خلال شاب سافر من وطنه وهو يظن أن جميع مشاكله سوف تنتهى لمجرد السفر، ولكن برغم أنه حقق نجاحات مبهرة إلا أنه وجد العديد من المشاكل التى يستعصى حلها فى المجتمع الجديد الذى وجد فيه المال، لكن ذلك على حساب كرامته وإنسانيته، ورغم محاولاته الصعبة للتعايش فى هذا الجو الجديد إلا أنه يفشل فشلا ذريعا.. يحاول استجماع قوته من جديد، لكن بعد تورطه فى مشاكل لم تحل فكان مصيرة الحبس دون ذنب أو جريرة تذكر، مع مرور الوقت يحدث احتلال كامل لهذا البلد وعودة كل المغتربين لبلادهم.

محسن خزيم هو روائى وقاص وناقد صدرت له رواية ما قبل الرحيل فى مايو ٢٠٢٣،وهناك تحت الطبع رواية بعنوان «قلب الأدهم»، رواية ما قبل الرحيل هى الإصدار الأول للكاتب، وهناك رواية تجهز الآن للطبع بعنوان «قلب الأدهم» ومجموعة قصصية بعنوان سفر الغرباء.