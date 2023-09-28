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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري نايل.. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية

تعرف على تشكيل الاتحاد
تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الإسماعيلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تفا، محمود شبانه، كريم شبانه.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، رجب عمران، أحمد عيد.
خط الهجوم: مابولولو.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مابولولو، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

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