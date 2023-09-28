جامعة قناة السويس تبحث أوجه التعاون مع "أفريقيا الأهلية" للتعليم العالي ببنغازي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، وفد ليبي رفيع المستوى من جامعة أفريقيا الأهلية للتعليم الجامعي والعالي بمدينة بنغازي الليبية.

ضم الوفد كل من الدكتور ناصر محمد ميلاد الربيقي، والدكتور محمد عبد القادر عمر، والدكتور سليمان صالح سليمان، والمستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة إسماعيل الهادي إعبيد.

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين وتحقيق التكامل البحثي؛ بما يثري النشاط العلمي ويعود بالصالح العام على الطلاب.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة بوفد جامعة إفريقيا الليبية، متمنيًا أن تكون هذه المبادرة للقاء بين الجانبين، بداية لتعاون مثمر، وأن يحقق هذا التعاون نتائج إيجابية، ويُدشن ذلك بتوقيع برتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعتين على المستويين الجامعي والعالي.

ومن جانبه، أعلن وفد جامعة أفريقيا الأهلية عن رغبته في إبرام بروتوكول للتنسيق العلمي والتعاون الأكاديمي مع جامعة قناة السويس، من خلال تبادل الزيارات والأساتذة والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وأوجه التكامل الأكاديمي بين الجامعات.

كما أكد الدكتور محمد سعد زغلول أنه سيتم التركيز على بعض التخصصات العلمية في الدراسات العليا، ومنها إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم السياسية، لافتًا إلى أن الجامعة حريصة على متابعة أحوال الطلاب الليبيين الدارسين بها فى مرحلة الدراسات العليا، ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مُرحبًا بزيادة التعاون من خلال تبادل الخبرات والتوأمة بين الجانبين.

وأشار الجانب الليبي إلى السبق والتميز الأكاديمي والسمعة العلمية المتميزة لجامعة قناة السويس بين الجامعات المصرية والعربية.

كما أكد الدكتور ناصر مندور أن خريجي جامعة افريقيا أثبتوا جدارتهم ونيلهم أعلى الشهادات على مستوى الماجستير والدكتوراه .

جدير بالذكر أن جامعة إفريقيا هي أول جامعة معتمدة في ليبيا، وتتميز بسمعة مرموقة منذ تأسيسها في جميع التخصصات المعتمدة فيها وهي القانون، إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم السياسية، الهندسة، الصيدلة، التخدير، الأشعة، اللغات.