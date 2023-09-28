خطة عمل لـ"تعليم منيا القمح" استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

عقد عبد الشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اجتماعا مع رؤساء الأقسام بالإدارة ووضع خطة عمل يبدأ تنفيذهها من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 ولمدة أسبوعين.

تهدف الخطة إلى انضباط سير العمل داخل مدارس الإدارة وانضباط حضور العاملين في المواعيد المحددة وانتظام حضور الطلاب وانضباط سير العمل داخل الفصول الدراسية وعمل حصر بالعجز والزيادة بمدارس الادارة ومتابعة إنتظام الإشراف اليومي واحتواء أولياء الأمور المتواجدين مع أولادهم في أول يوم دراسي ومتابعة كل مايخص عوامل الأمن والسلامة بالمدرس وكذلك متابعة الزيادات ان وجدت بالمدرسة.

كما تم التوجيه بمتابعة توزيع حصص علي معلمي سد العجز بالحصة ومتابعة عدم وجود أي متطوع بالمدرسة وفي حالة عدم وجود عجز عدم إسناد أي حصص دراسية لأي مشرف نشاط ضمن المعلمين المستحقين لحافز الصفوف الأولى والمحافظة علي الموارد المالية للدولة من الإهدار.

شدد مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح على أن يكون الشعار هذا العام “لن يكون هناك فصل بدون معلم” والحفاظ على كثافة وانتظام حضور الطلاب من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتشكيل غرفة عمليات لحل جميع المشاكل فورا وسد العجز وتأمين وضبط سير العملية التعليمية واستقرارها من بداية العمل بالعام الدراسى الجديد.

ووجه مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح التهنئة لرؤساء الأقسام ومديرى المراحل ومديرى المدارس وجميع العاملين بالإدارة والمدارس بمناسبة بدء العمل بالعام الدراسى الجديد، كذلك إلى أولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل التعليمية متمنيا لهم التوفيق وعام دراسى سعيد.