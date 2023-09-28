ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيان من الزمالك بشأن ضريبة القيمة المضافة

عماد البناني
عماد البناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على على أعضاء النادي.

جاء نص البيان كالتالي: " بناء على رغبة عديد من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقنين أوضاعهم بشأن المستحقات المالية المقررة عليهم، لضريبة القيمة المضافة، ووفقا لما تم في الاجتماع التنسيقي مع المرشحين، وسعيهم مع اللجنة الثلاثية لحل تلك الإشكالية لضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في العملية الانتخابية، ووفقا لما تم مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر والحصول على الموافقات الرسمية، تقرر  الموافقة على جدولة ضريبة القيمة المضافة والحصول على الموافقات الرسمية على النحو التالي:

يسدد العضو نسبة 50% من القيمة المضافة في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2023.

يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 يناير 2024.

يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 مارس 2024.

على أن يتحمل العضو باقي ضريبة القيمة المضافة، وأي ضرائب أو غرامات مترتبة على جدولة الضريبة وإخطار مصلحة الضرائب وأحقية الأعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقا لتلك الجدولة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما في حضور الجمعية العمومية "حتى يوم 5 أكتوبر 2023".

ads
الزمالك عماد البنانى أحمد فؤاد الوطن أيمن مصطفى
ads