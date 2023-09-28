الحرية المصري يطلق حملة لتحرير توكيلات دعم للرئيس السيسي بالمحافظات

ضمن فعاليات حملة " مسيرة ومسار....من أجل التنمية والاستقرار" التي أطلقها حزب الحرية المصري، من أجل دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قام حزب الحرية المصري بجميع المحافظات ببدء إطلاق حملة لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي.

قامت امانة محافظة الجيزة، بقيادة النائب يوسف خطاب، أمين المحافظة، ببدء حملة، لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشهر العقاري بمركز ومدينة أوسيم، ومنطقتي الوراق وبولاق.

حيث قامت أمانة مركز ومدينة أوسيم بقيادة احمد خليفة أمين مركز ومدينه أوسيم بالحزب وأعضاء الأمانة، بحملة لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قامت امانة محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبدالرحمن راشد، أمين المحافظة، بحملة لأعضاء الحزب، من أجل عمل توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشهر العقاري بمدينة بنها وقها ومركز طوخ.

حيث قامت أمانة الحزب بالقليوبية وامانة المرأة والفتيات بمشاركة حافظ موسي واللواء مجدي عبد الصبور وجمال صيام وعدد من الاعضاء والفتيات وجموع المواطنين بالتواجد امام مكتب الشهر العقاري ببنها لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى نفس الإطار قامت امانة مركز طوخ وامانة الشباب بالمركز برئاسة عصام عياد امين الحزب بالمركز والمهندس محمد عفيفي الزعلوك امين الشباب وأعضاء الحزب وأمانة الشباب وعدد كبير من المواطنين بقري مركز طوخ، بالتوجه الي مكتب الشهر العقاري بمدينه قها لتحرير توكيلات مبايعة للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.

وفى سياق متصل، قامت الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب، بقيادة المستشار هاني راضي الهلالى، بحملة لعدد من قيادات وأعضاء الحزب والمواطنين، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل عمل توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من مكاتب الشهر العقاري.