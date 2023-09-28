شاهد.. احتفالات المولد النبوي بين الماضي والحاضر

التقت كاميرا «البوابة نيوز»، مع عدد من المواطنين كبار السن، في الشارع المصري، والذين عادوا بذاكرتهم إلى الوراء، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع المولد النبوي الشريف، والفرق بين احتفالات المولد النبوي في الماضي والحاضر.

وقال طارق كامل، إن هناك فرقا كبيرا بين المولد النبوي الشريف قديما وفي الوقت الراهن، حيث إن احتفالات المولد النبوي كانت مختلفة تماما على مستوى الأسرة والعائلة وكان له مفهوم آخر مختلف عن الوقت الراهن.

وأشار كامل، خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، إلى أنه من منطقة الحسين، والتي تتميز بطابع خاص للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلا: الاحتفالات بالمولد النبوي بالحسين كانت مميزة، وكانوا يذهبوا إلى مسجد الحسين للاحتفال بذكرى مولد الرسول، ولكن في الوقت الراهن الأمر اختلف كثيرا، وبالطبع احتفالات المولد النبوي زمان كانت أفضل كثيرا من الوقت الراهن، ولا توجد مقارنة بينهما سواء على مستوى الأسرة أو الاحتفالات العامة التي كانت تسبق المولد النبوي بحوالي شهر تقريبا.

ويقول عبد الوهاب موسى، إن المولد النبوي الشريف قديما، كان يشهد اهتمام الكثيرين بالاحتفال به وبإحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حاليا الاهتمام أصبح أقل، فالمولد النبوي الشريف ذكرى عظيمة لابد من الاهتمام بها.

وتابع موسى، خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، أن له العديد من الذكريات الجميلة مع احتفالات المولد النبوي الشريف، خلال مرحلة الشباب والطفولة، حيث كان يتم شراء العرائس وحلوى المولد والتي كان يحتفل الأطفال بها وبشراءها، كما كان يستمع الى الكثير من المنشدين ومداحين الرسول.