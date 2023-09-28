وزير الرياضة يشارك فى ختام المسابقة الإقليمية لدعم مبادرات الشباب

شارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالفاعلية الختامية للمسابقة الاقليمية لدعم المبادرات الشبابية والتى تأتي تحت عنوان "شارك بالتأثير".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرات القائمة والتى تأتى بالتعاون مع الأمم المتحدة والتى تختص بالموضوعات والمعالجات الخاصة بقضايا المخدرات والجريمة لتمكين الشباب والمؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الاكاديمية في كلا من “مصر الجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان”، لتطوير مبادرات مبتكرة لتمكين الشباب وتعزيز مقاومته وصموده لمواجهة المخدرات، والعنف، والجريمة، والفساد وتوفير بدائل اجتماعية واقتصادية لذلك.

ونوه الدكتور أشرف صبحي، بأن شبابنا يواجه العديد من التحديات المهددة لأمنه الاجتماعي ولكن يظل التحدي الأبرز الذي نواجهه في منطقتنا العربية هو توعية الشباب بمخاطر المخدرات والجريمة والعنف المرتبط بها، والذي يدفعنا نحو بذل الكثير من الجهود فى سبيل توفير المعلومات الصحيحة والواضحة للشباب حول تأثيرات هذه الظواهر السلبية على صحتهم الجسدية والنفسية وعلى مستقبلهم، وتأتي المسابقة الاقليمية لدعم المبادرات الشبابية لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة المخدرات والجريمة والعنف، ويأتى "تأثير الشباب" هذا العام تزامنًا باحتفالنا بعام الشباب العربي الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في العالم العربي وتعزيز دورهم في التنمية والتطوير الاجتماعي وتمكين الشباب وتوفير الفرص والموارد التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة، عملت على تنظيم حملات التوعوية في المدراس والجامعات والمجتمعات المحلية، وتوفير المعلومات الصحيحة والواضحة حول تأثيرات المخدرات والجريمة على الصحة والمجتمع، علاوة على ذلك، توفير الفرص والمنافذ البديلة للشباب لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهارتهم، فتحقق ذلك من خلال توفير فرص التعلم والتدريب والعمل، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الايجابية مثل الرياضية والفنون والعمل التطوعي.

كما أضاف أن وزارة الشباب والرياضة لديها اكثر من ٥ الآف مركز شباب نطرح من خلالهم العديد من البرامج والتدريبات التى تؤهل الشباب لسوق العمل ونجحنا فى تحقيق ١٣١ مليون مشاركة شبابية فى خلال السنوات الخمس الماضية فى مختلف الانشطة داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار صبحي الى تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية والشبابية له الأولوية وعلينا تحقيق ذلك من خلال بناء شراكات قوية وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف مكافحة المخدرات والجريمة، وأننا يجب أن نعمل معًا كمجتمع لمواجهة تحديات المخدرات والجريمة.

وحرص الدكتور اشرف صبحي على التأكيد على أهمية تعزيز الوعي والتثقيف وتوفير الدعم والفرص للشباب، مضيفا بانها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوننا جميعًا لبناء مجتمع آمن ومزدهر للجميع، لذا أشجع كافة المشاركين في المسابقة على استمرار عملهم وسعيهم لتحقيق هذا الهدف الرفيع وعدم التوقف فطاقات الشباب هي وقود رحلتنا إلى المستقبل.

وفى ختام كلمته توجه وزير الشباب بالشكر والتقدير الى منظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود في هذا المضمار.

وقالت كريستينا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفتي الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رومينا) يسعدني أن أكون هنا وأحتفل معكم بهذه المبادرات الشبابية المتميزة والمجتمعية.

وتقدمت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة بالتهانى القلبية لجميع المشاركين من مصر والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان، الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز الهام في المرحلة الإقليمية لمسابقة "Participate4Impact". واننى لدي الكثير من التمنيات للاستمرار في رعاية هذه الأفكار المبتكرة، وبالتالي خلق تأثير إيجابي على الشباب والمجتمعات.

وتابعت: أود أيضًا أن أعرب عن امتناننا الطيبة لمصر لاستضافتها هذا الحدث الإقليمي والاهتمام الذي وجدناه من مصر لانجاح الحدث.

وتضمنت الفاعليات التى اقيمت على مدار اليوميين الماضيين العديد من المبادرات ومنها مبادرة "احمي أسرتك"، مبادرة "مقهى الشباب للتواصل وتقوية الترابط"، مبادرة "ومضات توعوية ضد المخدرات"، مبادرة "استثمر صحتك"، ومبادرة مجموعات الأمل:

"تعافي شخصي تأثير اجتماعي"، مبادرة "بالفن بنلقى الحل"، مبادرة "الحافلة"،

مبادرة "قد أفلح من زكاها"، مبادرة "خطوات"، مبادرة "لن أهتز لمبتز"، مبادرة "علشان ولادنا"، مبادرة "Up 2 Colombia"، مبادرة "حوار من أجل الأمان في عكار"، مبادرة المساحة الشبابية "دمج"، مبادرة "الموسيقى الفلسطينية الإيجابية"، مبادرة "مسابقة صورة وعبارة "، مبادرة "Thirdstepp"، مبادرة "شبابنا 2 نحو التغيير المستدام"، مبادرة "أتكلم"،مبادرة "حقك تتعلم"، مبادرة "الفن للسلام"،مبادرة "كلنا من أجل السلام: تمكين الشباب لإحداث فرق".

حضر الختام ممثل عن سفارة فلسطين بمصر وميرنا بو حبيب نائب الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار حسن الحرك صندوق مكافحة الادمان وخلدون عويس المنسق الاقليمي لبرنامج أثر الشباب ومصطفي عز العرب معاون وزير الشباب لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية.