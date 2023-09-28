أسباب جديدة لغضب أوسيمين من إدارة نابولى

ذكرت بعض التقارير الإيطالية أسباب جديدة لغضب اللاعب فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي، من الإدارة مؤخرا.

كانت الصفحة الرسمية لنادى نابولى على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، قد نشرت فيديو سخرت فيه من اللاعب النيجيرى أوسيمين، وعلى إثرها هدد روبرتو كاليندا، وكيل اللاعب، باتخاذ إجراءات قانونية ضد نابولي يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن أوسيمين كان غير سعيد من إدارة نابولي، لأنها منعته من تصوير فيديو لعمل خيري يخص أفريقيا، قبل أن يشعل مقطع التيك توك نار الغضب لدى اللاعب.

وقدم مسؤولو نابولي الإعتذار لأوسيمين أمس الأربعاء، إلا ان ذلك لم يكن كافيا للمهاجم النيجيري، الذي توقع اعتذارا علنيا من النادي على وسائل التواصل.

وكان أوسيمين شارك أساسيا فى المواجهة الآخيرة ضد أودينيزي في ملعب مارادونا، وساهم في الفوز بأربعة أهداف لهدف، بتسجيله هدف في المباراة.