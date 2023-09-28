"حياة كريمة" تسلم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك في 3 محافظات

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية "الأورمان" ثلاث احتفاليات في محافظات (البحيرة والشرقية وسوهاج) في آن واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في جميع المحافظات، وفي إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

كما تواصل مؤسسة حياة كريمة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.