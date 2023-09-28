منتخب الجمباز الفني يؤدي تدريبه الرسمي قبل انطلاق بطولة العالم

خاض منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تدريبه الرسمي اليوم في مدينة antwerp الپلچيكية، قبل انطلاق بطولة العالم بلجيكا 2023 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقرر انطلاقها 30 سبتمبر الجاري وحتي 8 أكتوبر المقبل.

وخاض منتخب مصر رجال وآنسات معسكر مغلق فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم.

وتضم بعثة منتخب الآنسات من: ساندرا الصادق، جني عبد السلام، جني محمود.

كما يضم منتخب الرجال كلا من: أحمد المراغي، عمر محمد، محمد عفيفي، زياد خاطر ، احمد عبد الرحمن.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للجمباز من: الدكتور جمال مطر المدير الفني رجال، الكابتن عرفات محمد، الخبير يفجيني كوزين. والمدير الفني للآنسات الكابتن زكريا غالب، وحكم جمباز فني آنسات لمياء علي عبد الرحمن، والدكتور محمد علي حكم جمباز فني رجال ، ويترأس البعثة احمد طلعت نائب رئيس اتحاد الجمباز.

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاديين الإفريقي والمصري للجمباز علي دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر.

وأكد أمين، أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وآنسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية، مضيفا ان المنتخب يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

وأشار رئيس الإتحاديين الإفريقي والمصري للجمباز إلى أن بطولة العالم فى بلجيكا تضم اقوي المنتخبات العالمية وتشهد منافسة قوية.