جورج وسوف مع ديمة قندلفت في كليب "نجم عالي"

أطلق سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نجم عالي"، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وميكساج وماستر إيلي بربر، وقد تم تسجيله داخل استوديو هادي شرارة.



‏‎الأغنية الجديدة تصور معاني الكذب والخيانة وتوجه رسالة مباشرة الى أصحاب القلوب السوداء وضرورة الابتعاد عنهم، في دلالة واضحة على التمايز والأخلاق وكأنه يقول "الطيور على أشكالها تقع".

العمل تم تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج طوني قهوجي الذي أبدع في إدارته للصورة والكادرات، مستندا إلى التباين في الألوان لتوصيف الحالة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى النمط الجديد الذي ارساه سلطان الطرب في الأعمال المصورة من خلال دمجه بين العمل المصور للأغنية والدراما بمشاركة كبار النجوم.

هذه المرة تألقت النجمة السورية ديمة قندلفت في بطولة العمل، التي جسدت القصة بتميز وإبداع بلغة الجسد وخصوصا الوجه لتوصيف القصة التي تظهر مدى الاختلاف والانفصال.

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https://youtu.be/cwYI_HqTA3o?si=ghtw9kQFEY3AczuO