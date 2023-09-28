الأحد.. انطلاق فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بالأوبرا

ينطلق حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك في السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق ١ أكتوبر 2023، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

يحضر الافتتاح أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم: الفنانة صفية العمري، والفنان لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان محمد أبو داوود، والفنان باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني، بجانب عدد كبير من النجوم، منهم د. أشرف زكي، ورياض الخولي، وسامح الصريطي، ورانيا يوسف، والنجمة السورية سوزان نجم الدين، ومحمد رياض، وطارق صبري، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وتامر ضيائي، وعابد عناني، وغيرهم.

سيضم الحفل فقرة موسيقية، بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والفنان علي المهدي، والمخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، والكاتب محمد سعيد الظنحاني، والفنان محمد صبحي.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي"، و"شاشة المونودراما"، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.