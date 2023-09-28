لتطوير الكرة.. توقيع مذكرة تفاهم بين "كاف" واتحاد الخليج العربى

وقع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، مذكرة تفاهم لفرع كفاءة وجودة كرة القدم فى القارة السمراء ومنطقة الخليج العربى.

وذكر الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تهدف إلى تطوير ورفع جودة كرة القدم في أفريقيا ومنطقة الخليج، وجعلها قادرة على المنافسة عالميا.

وقال موتسيبي: "متحمس للعمل مع اتحاد كأس الخليج، لجعل كرة القدم في أفريقيا ومنطقة الخليج من بين الأفضل في العالم، إمكانات ما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معًا هائلة، أود أن أشكر الشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني لكونه صديقًا للكاف على مدار سنوات عديدة وعلى العمل معًا، لتطوير وتنمية كرة القدم في إفريقيا ومنطقة الخليج".

حضر توقيع الاتفاقية، فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي، وجاسم سلطان الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي.