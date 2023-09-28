وزير الرياضة يلتقى "الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية"

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي "الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية " من مختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك اليوم الخميس.

تناول اللقاء استعراض إنجازات وأنشطة الاتحاد، وما يقدمه من مبادرات تخدم المجتمع وخاصة شرائح ذوي الهمم بمحافظات الصعيد.

كما تناول اللقاء مشاركة الإتحاد في معرض بيزنس يا شباب "أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر باستاد القاهرة، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة الإتحاد لاستعراض إنجازات الدولة المصرية، وكذا مبادرة "البصمة الانتخابية " التابعة للإتحاد لتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

كما استعرض أعضاء الإتحاد مبادراتهم ومطالبهم، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم الشباب، موجهين الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته ودعمه للإتحاد.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، محمد موافي رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، وأعضاء الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية.