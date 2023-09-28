عقد المقابلات الشخصية لاختيار الوفد المصري المشارك في سفينة النيل للشباب العربي

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء الوفد المصري المشارك في فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، والذي ستنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب (الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الدولية خلال الفترة من ٧ - ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوع الإبتكاري والأمن الغذائي بين الشباب العربي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والعربي وتوحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة مع وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وجميع الدول العربية.

أجريت المقابلات بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، علاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية، عقيل صالح عضو الإتحاد العربي للتطوع، والدكتور محمد حسن متخصص وباحث في إدارة الموارد المائية بالمعهد الدولي لإدارة المياه.

جدير بالذكر أن برنامح السفينة يتضمن جلسات حوارية وورش عمل في مجالات (الأمن الغذائي ومستقبل الشعوب العربية - التطوع الإبتكاري) بالتعاون مع جامعة زويل وكذلك الإتحاد العربي للتطوع.

كما يتضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظات التي تقع على ضفاف النيل حيث يبدأ خط سير الرحلة من القاهرة مرورا بباقي المحافظات ووصولا لأسوان والإقامة والإعاشة طوال فترة التنفيذ.