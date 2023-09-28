إعلان جوائز الفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر.

وكان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح) للفائزين في مسابقه جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 108 حصان عربي من (السعودية - المغرب - الكويت - قطر - المانيا)، بالإضافة الي المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية، التى جاءت علي النحو التالي:

المجموعة الأولى مهرات عمر أقل من سنة

فازت المهرة غزل سبحه بالمركز الأول.

المهرة فريدة ساندرا - المركز الثاني.

المهرة كاميليا آل داود - المركز الثالث.

أفراح الصافنات - المركز الرابع.

المهرة مليكا آل نوادر دره - المركز الخامس.

المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة

جاءت المهرة نبويه رباب في المركز الأول.

المهرة نديره رباب - المركز الثاني.

المهرة تالين ديفا العبد - المركز الثالث.

المهرة مليكة النجيب - المركز الرابع.

المهرة تمارا آل فريد - المركز الخامس.

المجموعة الأولي (ب)

فازت المهرة هاميس آل نجيب بالمركز الأول.

المهرة إن تي كي مايس - المركز الثاني.

المهرة عايده آل شعت - المركز الثالث.

المهرة سكر آل علوي - المركز الرابع.

المهرة صافيه خديجه - المركز الخامس.

المجموعه الثانية مهرات عمر سنتين

المهرة غزل تميم - المركز الأول.

المهرة سميره رباب - المركز الثاني.

المهرة قمر سبحه - المركز الثالث.

المهرة كنوز عبير - المركز الرابع.

جاءت المهرة إن تي كي زوزو - المركز الخامس.

المجموعة الثالثة مهرات عمر ٣ سنوات