وزارة البترول العراقي: حققنا 900 مليار دولار من جولات تراخيص النفط خلال 12 عاما

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن تحقيق 900 مليار دولار من عقود جولات التراخيص النفطية خلال 12 عاما، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وقال الوزير حيان عبد الغني خلال مشاركته بتدشين الناقلة الجديدة (سومر) في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة إننا "نتطلع إلى تطوير أسطول شركة ناقلات النفط العراقية، من خلال التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة على بناء ناقلات حديثة وبحمولات مختلفة، تنضم إلى ما تمتلكه الشركة من ناقلات تسهم تدريجيا في عملية زيادة نقل الكميات من النفط الخام والمنتجات النفطية وبما يتناسب مع حجم الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها شركة ناقلات النفط العراقية فضلاً عن مواكبة لحجم التطور الذي تشهده الصناعة النفطية في العراق".

وأضاف أن "حمولة الناقلة (سومر) تبلغ 200 ألف برميل وتم التعاقد عليها إلى جانب الناقلة (أكد) بالحمولة ذاتها والمؤمل وصولها إلى الميناء خلال الفترة القريبة المقبلة".

من جهته قال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج إن "الانجازات التي حققها القطاع النفطي بعد عام 2003 مهمة وكبيرة، ومساهمته في زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة".

وأضاف أن "جولات التراخيص لها أهمية وساهمت في إضافة كمية ثلاثة ملايين برميل للإنتاج الوطني، وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت أكثر من 900 مليار دولار".