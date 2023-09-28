الأحد المقبل.. مكتبة القاهرة الكبرى ترصد «نصر أكتوبر العظيم 1973 في أرشيف الصحف»

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية تحت عنوان «نصر أكتوبر العظيم 1973 في أرشيف الصحف» وذلك عند السادسة مساء الأحد 1 أكتوبر 2023، في مقرها بالزمالك.

وتقام الندوة التي يتحدث فيها الكاتب الصحفي ممدوح الصغير، والكاتب الصحفي إبراهيم طه ويدير الندوة ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

وتناقش الندوة نصر أكتوبر العظيم في أرشيف الصحف، وترصد كيف استقبل العالم النصر المصري العسكري.

وحول الندوة يقول مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ياسر عثمان، هي تحية واجبة من الجميع لكل من شارك بإخلاص في صنع نصر أكتوبر، فضلا عن تنمية وعي الأجيال الجديدة بقضايا المجتمع وبما بذله رجال الوطن من تضحيات حتى تكللت الجهود بتحقيق النصر العظيم.

ويضيف: تسعى المكتبة من خلال البرنامج الشهري للندوات والاحتفاليات إلى توضيح وإبراز ما بذله رجال مصر من جهود مخلصة لصالح الوطن.

ودعا مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ياسر عثمان، الجمهور إلى الحضور والمشاركة الفعالة في الندوة التي توقع لها النجاح سيما أنها تناقش حدث عزيز على قلوبنا جميعا.

وعن الندوة يقول الكاتب الصحفي إبراهيم طه: كان السعي لإقامة الندوة يتلخص في تقديم باقة محبة وتقدير واعتزاز لدور القوات المسلحة المصرية في صون وحماية مقدرات الوطن حربًا وسلامًا من خلال رصد عناوين ومقالات وحوارات منشورة اثناء فترة حرب أكتوبر 1973 في الصحف.

وفي الختام عبر الكاتب الصحفي إبراهيم طه عن سعادته أن تقام الندوة خلال الذكرى الـ 50 ومرور نصف قرن لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، التي انتصر فيها جيش مصر على العدو الإسرائيلي، وبالتالي قهرنا المستحيل واستعدنا أرض سيناء بالكامل وأثبتنا للعالم قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلى دقة التخطيط والإعداد والقرار الشجاع، فضلا عن بسالة الأداء والتنفيذ.