الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية

أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، أن الحكومة الروسية لا تجمل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية وتنبؤاتها للاقتصاد الوطني، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأشار مساعد الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى موسكو المالي السابع اليوم الخميس، إلى أن الحكومة الروسية تعتمد على تقديرات متحفظة ودائما يقود ذلك إلى وضع اقتصادي أفضل.

من جهته أفاد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، بأن نمو الاقتصاد الروسي كمحصلة للعام 2023 سيسجل 2.8% وهذا تنبؤ واقعي.

وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا، الميزانية العامة للأعوام 2024 - 2026، وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة.

وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية الجديدة:

- الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 34.1 تريليون روبل.

الإنفاق: من القرر أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.