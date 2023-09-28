ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. الشامي ومروان حمدي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

فريق المصري
فريق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن"علي ماهر" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نادي فاركو، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023 /2024.

وجاء تشكيل المصري الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - حسين السيد - عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكري - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، حسن علي، فخرالدين يوسف، إسلام عطية، حسام جريشة، إيزي إيميكا، أسامة الجزار، فرانك إيتوجا، أمادو دوجولد.

يذكر أن المصري خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة، وتشهد صفوف الفريق البورسعيدى غياب باهر المحمدي مدافع الفريق لحصوله على الكارت الأحمر أمام الأهلي.

ads
علي ماهر المصري فاركو الدوري المصري الممتاز الأهلى
ads