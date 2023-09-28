دوري النيل.. الشامي ومروان حمدي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

أعلن"علي ماهر" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نادي فاركو، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023 /2024.

وجاء تشكيل المصري الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - حسين السيد - عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكري - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، حسن علي، فخرالدين يوسف، إسلام عطية، حسام جريشة، إيزي إيميكا، أسامة الجزار، فرانك إيتوجا، أمادو دوجولد.

يذكر أن المصري خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة، وتشهد صفوف الفريق البورسعيدى غياب باهر المحمدي مدافع الفريق لحصوله على الكارت الأحمر أمام الأهلي.