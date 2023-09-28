روسيا تحد من تصدير الكهرباء على المسار الجنوبي

حدت روسيا من تصدير الكهرباء على المسار الجنوبي بعد تسجيل نقص في القدرة المتاحة في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن ألكسندر بانين المتحدث باسم شركة "إنتر راو" الروسية لتصدير الكهرباء، أن القرار تم اتخاذه للحفاظ على توازن الطاقة في الشبكة الروسية جنوبي البلاد.

وتصدر الشركة الروسية الكهرباء إلى تركيا وإيران وجورجيا وأذربيجان وأوسيتيا الجنوبية، وإلى عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي.

وبسبب نقص الطاقة في جنوب البلاد الصيف الماضي خلال النهار، قلصت روسيا إمداد الكهرباء على المسار الجنوبي، وفي بداية الخريف الجاري تحسن الوضع لكن الآن تقرر الحد من الإمدادات.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن النقص في قدرة الطاقة في جنوب روسيا في العام المقبل 2024 قد يصل إلى 219 ميجاواط، وحتى العام 2029 إلى 857 ميجاواط.