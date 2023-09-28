رئيس جامعة المنوفية: "الأعلى للجامعات" يوجه برقية شكر لرئيس الجمهورية لتشريفه يوم التفوق

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن المجلس استهل الاجتماع بتوجيه برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته وتشريفه احتفال تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، وتكريم سيادته لأوائل الجامعات المصرية في احتفالية كبيرة أقيمت باستاذ هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

كما يثمن المجلس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال فعاليات جلسة "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس؛ إذ وجه بإنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به من قبل بإنشاء ١٠ جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية، وكذلك توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.

هذا وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

كما أكد المجلس على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماع سيادته بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسوف يتابع المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كافة مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس ناقش فى جلسته استعداد كافة الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، ومتابعة وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد.