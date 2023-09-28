قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة من الخارجية الأمريكية

كشف موظف في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن عملية قرصنة طالت عشرات آلاف رسائل البريد الإلكتروني من حسابات تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت شركة مايكروسوفت أن قراصنة صينيين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني للشركة.

وقال الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية، إن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سرقت من عشر حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

وأضاف أنه رغم عدم ذكر أسماء الضحايا، إلا أن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.

وذكر الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور الجمهوري إريك شميت، تفاصيل الإفادة بشرط عدم ذكر اسمه.

ومن جانبها، لم تعلق الوزارة حتى الآن على هذه التصريحات.