محافظ الأقصر ووفد "التخطيط" يتابعان سير العمل بمنظومتي التقنين والتصالح.. صور

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية ومنظومة التقنين ومنظومة التصالح في المخالفات.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع ما اتخذته المحافظة من إجراءات لتطوير سير العمل فيما يتعلق بملفات خدمات المراكز التكنولوجية والتصالح والتقنين، حيث تمت مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك علي هامش ختام الدورة التنشيطية لمسؤولي المراكز التكنولوجية بالمحافظة والتي عقدت بالأقصر لمدة 3 أيام بمشاركة كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بحسن استقبال وسرعة تسجيل طلبات المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات والإسراع في إنهاء خدمات المواطنين، مع تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

فيما أكد اللواء محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ علي قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل علي تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضم وفد وزارة التخطيط، العميد أحمد طعيمة المشرف علي تطوير الخدمات بالوزارة مدير مشروع الخدمات الحكومية بمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل عضو اللجنة العليا لمتابعة مشروعات الخدمات الحكومية بالوزارة، والمهندس محمد صالح مدرب بوزارة التخطيط، وشارك في الاجتماع هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وسيد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالأقصر، ورؤساء المراكز والمدن وممثليهم وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

اجتماع وزارة التخطيط (1)

اجتماع وزارة التخطيط (2)

اجتماع وزارة التخطيط (3)

اجتماع وزارة التخطيط (4)

اجتماع وزارة التخطيط (5)