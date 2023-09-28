24 أكتوبر.. إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية

بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة التحضيرات اللازمة لمؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي، والذي يأتي تتويجاً للجهود التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية لتوثيق المرويات الشفاهية، واستكمال التاريخ المكتوب والرؤية المعرفية التاريخيّة، وذلك بوصفه وسيلة فعّالة لتسجيل وحفظ الذاكرة الحية؛ فالتاريخ الشفاهي مصدر مهم من مصادر تاريخ الأمم والشعوب.

وانسجاماً مع إطلاق قيادتنا الرشيدة عام الاستدامة على العام الجاري 2023 فإن النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي ستنعقد تحت شعار: "استدامة المفاهيم والممارسات المتوارثة والمتناقلة شفهياً".

وبالإضافة إلى الأهداف الثقافية والوطنية والإنسانية فإن مؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي في نسخته الثانية، والمقرر انعقاده في 25 أكتوبر المقبل يستهدف التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والعربية لإتاحة فرص جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات والمطبوعات التي ترقى بمشاريع التاريخ الشفاهي ومنهجيات توثيقه.

وفي إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية دعا الخبراء والمختصين لتقديم بحوث وأوراق عمل تُعرضُ في المؤتمر، وجميعها يرتبط بالمحاور التالية: الموروث الشفاهي واستدامته لاستشراف المستقبل، وعناصر وآليات وإجراءات أرشفة القصص الشخصية والحكايات، ومرويات تحكيها فنون الأداء مثل العرضة والعيالة، والمبارزة القديمة، والمرويات الشفاهية الإماراتية بين التأثير والتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويشارك في مؤتمر الإمارات الثاني للتاريخ الشفاهي نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات جمع المواد التاريخية ونشرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي التاريخ الشفاهي اهتماماً كبيراً؛ إذ يقوم فريق مختص من الباحثين بإجراء المقابلات المرئية والمسموعة مع مرافقي الشيخ زايد -طيب الله ثراه- والرعيل الأول من المسؤولين والدبلوماسيين، وكبار المواطنين والمقيمين، وشهود العصر والمعمرين من الكنوز البشرية ويحتفظ الأرشيف الشفاهي بمئات المقابلات المصنفة، فقد وثق ونشر بعض محتواها للباحثين في سلسلة إصداراته لمجلدات "ذاكرتهم تاريخنا" التي أصدر منها ثلاثة أجزاء تناول فيها الرواة شرحاً مفصلاً لجوانبٍ تاريخية ومجتمعية طالت تطور الحياة منذ فترة الغوص على اللؤلؤ واكتشاف النفط وحقبة ما قبل قيام الاتحاد إلى انطباعاتهم الحالية.