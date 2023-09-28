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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. أمينة خليل تثير الجدل باللوك الجديد لها

اللوك الجديد للفنانة
اللوك الجديد للفنانة أمينة خليل
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ظهرت الفنانة أمينة خليل فى أحد اللقاءات الحوارية، بإطلالة مختلفة كثيراً عما إعتاد عليها جمهورها، وملامح مختلفة ولوك غريب على المتابعين.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، اللقاء مما أثار حالة كبيرة من الجدل بين المتابعين والجمهور من رواد السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التعليقات "مستحيل ده يكون طبيعى أكيد بتحضر لشخصية"، "ليه كده الأول كانت أحلى بكتير"، "أنا مش عارفه ليه مش بيفضلوا بنفس الشكل اللى ربنا خلقهم بيه ولازم يغيروا"، "مين من اللى حواليها وافقها على كده".

ويذكر أن الفنانة أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفنى، حيث شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الهرشة السابعة" والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضة، وتشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "وش فى وش"، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أسماء جلال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، إخراج وليد الحلفاوى.

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IMG_20230928_145818
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FB_IMG_1695902125654
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أمينة خليل لوك أمينة خليل الهرشة السابعة وش في وش محمد ممدوح
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