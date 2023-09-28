تعليم القاهرة: تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيًا

اجتمع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى القاهرة والجمهورية وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، مع مديرى عموم الإدارت التعليمية وأعضاء المجلس بقاعة اجتماعات ديوان عام المديرية.

تقدم الدكتور اسماعيل السنوسي المراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، بعرض إنجازات مجلس الأمناء فى الحوار المجتمعى الخاص بمحور عدم تقبل التغير والتطوير فى التعليم سواء فى البيئة الداخلية أو الخارجية ، مؤكداً وصول المجلس لنتائج مرضية عن أسباب التغيير والتطوير والأدوات التى تؤدى إلى تقبل التغيير والتطوير فى البيئة الداخلية أو الخارجية مما يساهم فى التغلب على هذا التحدي .

وتقدم سعيد محمد مسئول دعم الصندوق وتمويل المشروعات بتهنئة الحضور بالعام الدارسى الجديد، موجهاً مديرى عموم الإدارات التعليمية أنه على أتم إستعداد للمشاركة فى حل المشاكل والصعوبات التى تواجههم ، مؤكداً أن خطة الصندوق دائما متغيرة بما يتفق مع مصلحة أبنائنا الطلبة .

وأشاد بالإنضباط المالى للعام السابق بالنسبة لإدارات تعليم العاصمة بسبب النشاط الملحوظ للتوجيه المالى .

كما أكد على عدة نقاط وهى : -

▪︎ الانضباط فى دفع المصروفات فى المدارس الثانوية وخاصة فى فصول الخدمات المسائية .

▪︎ تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا وليس فى المدرسة .

▪︎ زيادة نسبة تسديد المصروفات بالمدارس ويكون في أول العام الدراسى وذلك لسرعة صرف النسب المقررة للصرف على المدارس .

▪︎عدم رفع قيمة المصروفات وثباتها وذلك لرفع نسبة السداد .

▪︎ إضافة نسبة ضئيلة للمصروفات وهى سبع جنيهات وذلك بسبب زيادة قيمة صرف التأمين للطلبة ضد الحوادث .

▪︎ الدعم المالى من الصندوق لايخرج إلا إذا كانت المنشآت ملك لوزارة التربية والتعليم .

▪︎انشاء مدارس النيل فى كل المحافظات من دعم وتمويل الصندوق .

▪︎ يسهم الصندوق فى تطوير العديد من المدارس فى العاصمة .

▪︎ التأكيد على دور مديرى عموم الادارات فى وقاية المال العام وتنفيذ القانون الوزارى (٢١٣) الذى يلزم المدارس الخاصة والدولية فى دفع النسبة المقررة للوزارة ومن يمتنع عن الدفع يقوم مدير الإدارة بتنفيذ القرار الوزارى (٤٢٠) وهو خضوع المدرسة الممتنعة عن الدفع للإشراف المالى .

وتقدم بالشكر والتقدير للسادة مديرى العموم وأكد دعمهم فى اى مشكلة تواجههم .

واختتم "موسى" الاجتماع بفتح باب الحوار والمناقشة من قبل أعضاء مجلس الأمناء ومديرى عموم الإدارات التعليمية والرد على كافة إستفساراتهم .

وحرص " مدير المديرية " على الإستماع لكافة الرؤى والأفكار الجديدة التى من شأنها المساهمة فى تطوير التعليم قبل الجامعى والتغلب على مشكلاته، مشدداً على أن قضية التعليم قضية مجتمع بأكمله ولن يتم حلها إلا بتضافر جميع الجهود للوصول إلى الشكل النموذجي المتطور للعملية التعليمية، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.