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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي: موسكو بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد

شويجو
شويجو
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده بصدد تطوير راجمات صاروخية مدولبة من جيل جديد ومزودة بالصواريخ الفائقة الدقة والبعيدة المدى.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الروسي لمؤسسة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/، حيث أطلع على نماذج أسلحة صاروخية حديثة بدأ إنتاجها، وتلقى تقريرا من مدير عام الشركة بوريس أونوسوف عن العمل على تحقيق المشروع.
وتتميز راجمة الصواريخ الروسية الجديدة بقدرة فائقة على المناورة، وستحصل على نظام أوتوماتيكي لقيادة النيران، إضافة إلى أنه سيتم تعميرها بحاوية كاملة تتضمن 6 صواريخ.

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شويجو راجمات صاروخية
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