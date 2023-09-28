الخارجية الروسية: لافروف لا يعتزم لقاء ممثلي طالبان في اجتماع صيغة موسكو حول أفغانستان

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 02:44 م

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، أن تكون لدى وزير الخارجية سيرجي لافروف نية للقاء وفد طالبان، الذي وصل إلى روسيا لحضور اجتماع حول أفغانستان بصيغة موسكو.

وقال كابولوف لقناة "إر تي في أي" الروسية اليوم الخميس: "لم يكن سيرجي لافروف من وجه لطالبان الدعوة إلى اجتماع صيغة موسكو، بل أنا الذي وجهت الدعوة كوني مبعوثا خاصا للرئيس الروسي".

وأضاف:"لا توجد لدى الوزير لافروف أي التزامات تجاه الضيوف"، مشيرا إلى أن وفد طالبان ليس مشاركا في اجتماع صيغة موسكو، بل هو ضيف على الاجتماع فقط وهذا فرق جوهري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق أن اجتماع صيغة موسكو حول أفغانستان سيعقد الجمعة بمدينة قازان في تتارستان.

يُذكر أن اجتماع "صيغة موسكو" لأفغانستان يضم عشر دول، هي روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وجيران أفغانستان من آسيا الوسطى، فضلًا عن كازاخستان وقرغيزستان، اللتين لا حدود مشتركة لهما مع أفغانستان. كما تمت دعوة دول أخري كمراقبين، منهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.