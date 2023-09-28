بعد رحيل نجاح سلام.. شعراء كتبوا لها أنجح الأغانى

رحلت المطربة اللبنانية المصرية نجاح سلام، صباح اليوم الخميس،عن عمر ناهز الـ 92 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا بعد صلاة الجمعة ببيروت، من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

يعود تميز الفنانة الراحلة نجاح سلام فى اختيار كلمات اغانيها بدقة، حيث تعاونت مع كبار الشعراء طوال مسيرتها الفنية، ابرز هؤلاء الشعراء هم:

الشاعر إسماعيل الجبروك

كتب للفنانة نجح سلام اغنية "ياأغلى اسم فى الوجود" أيام العدوان الثلاثى على مصر، ولاقت هذه الأغنية إعجاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتم تكريم فريق الاغنية ومنح المطربة نجاح الجنسية المصرية.

الشاعر صالح الدسوقى

كتب للمطربة نجاح سلام أغنية وطنية لـ لبنان، وجاءت بعنوان "لبنان درة الشرق" و كرمها ايضا الرئيس الهراوى في قصر الرئاسة ومنحها وسام الإستحقاق برتبة فارس.

الشاعر السوري محمد سليمان

شاركت نجاح سلام في الاحتفالات السورية، فكتب لها الشاعر محمد سليمان كلمات اغنية بعنوان "سوريا ياحبيبتى"، لتهديها لسوريا وشعبها.

الشاعر محمود حسن اسماعيل

كتب لها قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، كما غنى موسيقار الأجيال للشاعر أيضا اغنية "النهر الخالد".

الشاعر بولس سلامة

كتب لنجاح سلام كلمات اغنية بعنوان "قصيدة فلسطين" عام 1949.