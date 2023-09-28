تداول 13 الف طن و701 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 701 شاحنة و479 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 322 شاحنة و420 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و59 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و174 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة lady rose وعلى متنها 282 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1247 راكب بموانئها.