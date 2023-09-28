من قبلي لبحري.. مدارس الجمهورية جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 /2024

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 03:03 م

كتب - جمال عبد العال وإسلام الخياط وأحمد مهنا وأميره عبد الحكيم وأسماء خليل وأمل أنور وفاتن عبد الجليل وأحمد أبو القاسم ورامي القناوي وإيمان العماري وأمل سمير وعلاء إبراهيم وأسماء منتصر وحسام فهمي وفاطمة جابر

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق العام الدراسي الجديد، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ بعد غدا السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، من أجل ذلك حرصت "البوابة نيوز"، علي إصطحابكم في جوله داخل المحافظات للوقوف علي إستعدادت المدارس وجاهزيتها لإستقبال طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

محافظة أسوان

ففي أسوان، أكد عبد الكريم لطفى، مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن هناك 25 مدرسة جديدة وإحلال وتجديد تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك بعد تطويرها وبنائها بواسطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وأوضح مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن العام الدراسى الماضى شهد إدراج أكثر من 35 % من المدارس فى قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بإجمالى 410 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، موضحاً أن إجمالى عدد المدارس التى تبدأ فيها الدراسى مع العام الدراسى الجديد أصبح نحو 1503 مدرسة.

محافظة الأقصر

وفي محافظة الأقصر، اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مع مديري الإدارات التعليمية ومديري العموم، للإطلاع على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، وأشار خالد إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ اثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية. وكذا تشكل لجنة متابعة للصيانة البسيطة بكل إدارة من (عضو المباني - عضو المتابعة - عضو من كل مرحلة)، وشدد خالد، على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها وتتخذ الاجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة، وضرورة رصد مراكز الدروس الخصوصية وإبلاغ المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها.

محافظة سوهاج

وفي سوهاج، اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قرب الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 25 مدرسة وعدد 13 معهد ازهرى بقيمة تبلغ 15.5 مليون جنيه، لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى قبل بدء العام الدراسي الجديد، واشار المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات انه جارى الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس، واكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة وتم اجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية للتاكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.

محافظة أسيوط

وفي أسيوط، انهت محافظة اسيوط استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، وعقد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط اجتماعا مع مديري الادارات والمدارس وشدد على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، كما كلف المحافظ قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية مؤكداً على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي.

محافظة المنيا

وفي المنيا أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية 3251 مدرسة داخل 9 إدارات تعليمية من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال مليون و499 ألف طالب، بجميع المراحل التعليمية، للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى الجديد 2023-2024 بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي إلى 3251 مدرسة بهدف تقليل كثافة الفصول.

محافظة الغربية

وفي الغربية، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الاقليم مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة، وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب، والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس، كما تم افتتاح عددا من المدارس ودخولها الخدمة التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

محافظة الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، ناقش الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 وذلك خلال اجتماعا موسعا بادارة المتابعة وتقويم الأداء بالقاعه الرئيسية بديوان عام المديرية، مشدداً على ضرورة متابعة جاهزية المدارس مشددا على قيام إدارة المتابعة بقيادة فتحي عبد الفتاح مدير الإدارة بتنفيذ المتابعة بشكل مكثف للاطمئنان على الانتهاء من جميع أعمال الصيانه البسيطة ورفع تقرير بهذا الشأن بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، وتابع وكيل الوزارة على أهمية قيام المتابع بملاحظة تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها الي جانب التأكيد على صلاحية المدارس وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

محافظة دمياط

وفي دمياط، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023، حيث وجهت تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بوضع خطة محددة للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم، وبما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل اللائق وتحت مظلة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة، مؤكدة على التأكد من إتمام أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس وكفاءة الانارة بها و تطبيق معايير السلامة والأمان بها ومتطلبات الحماية المدنية، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والتأكد من إزالة اى ملصقات او كتابات بسور المدارس للاهتمام بالشكل العام لها .

محافظة الفيوم

وفي الفيوم وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة الأنتهاء من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وموقف الصيانة العاجلة بالمدارس، ومدى توافر المقاعد الدراسية، وآليات التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في تحمل جزء من المصروفات الدراسية للتلاميذ غير القادرين، كما أكد محافظ الفيوم على جاهزية المدارس من الناحية الإنشائية والتجهيزات والقوة البشرية، للعام الدراسي الجديد.

واستمع المحافظ إلى تقرير من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، حول عدد المدارس التي قام مسئولوا الهيئة بالمرور عليها، وعددها 1360 مدرسة حكومية، للوقوف على إحتياجاتها، ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، موضحاً أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لفصل الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة جسيمة بالمدارس، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة، لحين انتهاء الأعمال، حرصاً على سلامتهم، واستعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني، تقريراً يوضح موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، والمدارس التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، مشيرة أن عدد المدارس التي تم تنفيذ أعمال صيانة بها بلغ 44 مدرسة، منها 20 مدرسة جاهزة لدخول حيز الخدمة، و19 مدرسة تم استضافة تلاميذها بمدارس بديلة لحين انتهاء أعمال الصيانة، وجاري أعمال الصيانة بعدد 5 مدارس أخرى، لافتة إلى رصد وزارة التربية والتعليم لمبالغ مالية لسد العجز في المعلمين بنظام الحصة، خاصة بالتعليم الابتدائي.

محافظة الدقهلية

وفى محافظة الدقهلية انتهت مديرية التربية والتعليم من استعداداتها لبداية العام الدراسى الجديد حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإستقبال ما يزيد عن مليون و666 ألف طالب وطالبة فى 3875 مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة، ومن جانبه اصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية شعبان تعليماته لجميع المدارس بضرورة الإلتزام بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والتأكيد علي الثوابت الوطنية من خلال الإذاعة المدرسية بإذاعة الأغانى الوطنية والاحتفال بالسادس من اكتوبر وضرورة الإلتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، وأشار شعبان إلى ضرورة الأهتمام بالأنشطة التربوية وربطها بالمنهج الدراسى لتسهيل وصول المعلومة للطالب ويكون دور المعلم مرشدا وموجها ويكون الطالب محور العملية التعليمية وأكد على تدعيم إطلاق المبادرات.

محافظة المنوفية

وفي المنوفية، أصدر محمود الفولى وكيل تعليم المنوفية،ن توجيهاته بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، كما أكد الفولي على ضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، وإزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، والتواصل مع رؤساء الأحياء ؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وأشار مدير تعليم المنوفية ، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ اثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية. وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها وتتخذ الاجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة.

محافظة القليوبية

وفي القليوبية، أعلنت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية، انتهاء كافة أعمال الصيانات في جميع المدارس، وأن جميع المنشآت استعدت بشكل نهائى لبدء العام الدراسى الجديد، ونبهت على كل مدير إدارة بعقد اجتماع مع مديرى المتابعة بالتنبيه على مديرى المدارس ومسؤولي الأمن بها بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة، وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي تتم زيارتها.

محافظة الإسكندرية

وفي الإسكندرية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الإنتهاء من أعمال الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023، و أشار الشريف، إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصل دراسي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الإنتهاء من صيانة 96 مدرسة، فلدينا 2805 مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي عدد 1، 445، 609 طالب وطالبة، مؤكداً على استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوي والتعامل الفوري معها.