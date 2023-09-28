بأرقام تاريخيه.. جيرونا "الحصان الأسود" في الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا نتائج مذهله حتى الآن، في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم منذ انطلاقته فى اغسطس الماضي، اعتلى بها صدارة ترتيب دورى الليجا، ليستحق لقب "الحصان الأسود".



وحقق فريق جيرونا انتصار مهم مساء أمس على مضيفه فياريال ، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت احصائيات جيرونا المذهلة في بداية الموسم، كالتالي:



خاض 7 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات متتالية، وشهدت المباراة الافتتاحية التعادل الوحيد له حتى الأن، ولم يتجرع طعم الهزيمة، ليعتلى بذلك قمة ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، وبنقطتين عن برشلونة.



وتعتبر تلك البداية هي الأفضل في تاريخ النادي في الليجا، بعدما حقق ست انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ النادي في الدوري.

وتربع جيرونا على قمة أقوم خط هجوم في الليجا مع برشلونة بـ18 هدفا، مسجلاً 4 أهداف خارج ملعبه لأول مرة في الليجا.