اليابان تبدأ تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة لمحطة فوكوشيما الشهر المقبل

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 02:09 م

تعتزم اليابان بدء عملية تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في الخامس من الشهر المقبل.

وأعلنت ذلك "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية" المشغلة للمحطة اليوم /الخميس/ بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وقالت الشركة إن تصريف الدفعة الثانية من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية إلى المحيط سيبدأ في 5 أكتوبر المقبل.

وتخطط الشركة لتصريف ما يقرب من 7800 طن من المياه المعالجة، وهي نفس كمية التصريف الأول، في البحر خلال فترة 17 يوما تقريبا.

يذكر أن تصريف الدفعة الأولى من المياه بدأ في 24 أغسطس الماضي واكتمل في 11 سبتمبر الجاري.

وتؤكد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والحكومة اليابانية أن التخلص من المياه المعالجة يعد خطوة حاسمة نحو وقف تشغيل المحطة النووية التي تعرضت لأضرار بالغة في أعقاب زلزال مدمر وموجات تسونامي في عام 2011.