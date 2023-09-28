الرئيس التشادى يستقبل رئيس المقاولون العرب ويشيد بأعمال الشركة

استقبل الرئيس التشادى الفريق أول محمد أدريس ديبى اتنو المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب ووفد الشركة، حيث أعرب الرئيس التشادى خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تقوم بها الشركة في تنفيذ مشروعات الطرق القائمة، كما أثنى الرئيس التشادى على جودة التنفيذ بمشروع مبنى وزارة الخارجية التشادية والذى انتهت منه الشركة وقام الرئيس بافتتاحه منذ شهور.

كما أكد الرئيس التشادى أيضا على ضرورة تواجد شركة المقاولون العرب في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تطرحها الحكومة التشادية.

واستقبل وزير الإستثمار والتخطيط التنموي التشادى المهندس أحمد العصار ووفد الشركة وأثنى على جهود شركة المقاولون العرب في المشروعات التي نفذتها الشركة بدولة تشاد، كما طالب بمزيد من المشاركة في المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها الدولة في الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، استقبل وزير البنية التحتية لدولة تشاد وفد الشركة حيث تم إستعراض مشروعات الطرق التي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها وتم التأكيد على تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية وبالجودة المطلوبة.

وللتأكيد على دور الشركة في تنفيذ المشروعات القومية بجمهورية تشاد الشقيقة، استقبل وزير الخارجية التشادى وفد الشركة حيث أعرب عن تقديره لجهود الشركة فى تنفيذ مبنى وزارة الخارجية بهذا الشكل.

وخلال زيارة وفد الشركة لدولة تشاد جرى لقاء وزير الموارد المائية حيث أثنى الوزير التشادى على الدور الذى تقوم به شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما أبدى إعجابه بخبرة الشركة الكبيرة في مشروعات محطات وخطوط المياه، كما أكد أيضا على ضرورة دخول الشركة في مشروعات المياه المستقبلية بدولة تشاد.

وخلال اللقاءات مع المسئولين التشاديين أكد المهندس أحمد العصار على الاهتمام الكبير الذى توليه الشركة للعمل بدولة تشاد نظرا للعلاقات المتميزة والقوية التى تربط البلدين ولنجاح الشركة منذ وجودها فى تشاد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى حرصت خلالها على نقل الخبرة للأشقاء التشاديين.

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