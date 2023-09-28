مصرع عامل غرقا بمياه ترعة البوهية بالسنبلاوين

لقى عامل مصرعه غرقا فى مياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بغرق عامل بفرن خلال استحمامه فى مياه ترعة البوهية الماره بالمدينة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الغريق يدعي محمد احمد محمود درويش ١٩ سنه عامل بفرن عيش بالمدينة ومقيم بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام بمياه الترعة وغرق.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة مستشفي السنبلاوين العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.