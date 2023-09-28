شاهد| «البوبة نيوز» تنشر الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وإليكم الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024.

• من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر .. تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا

• 16 أكتوبر .. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم

• 17 و 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء

• 19 إلى 21 أكتوبر .. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

• 22 أكتوبر .. إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه

• 23 و 24 أكتوبر .. تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5

• 26 أكتوبر .. البت في التظلمات والإخطار بها

• 27 و 28 أكتوبر .. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين

• 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون

• 8 نوفمبر .. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح

• 9 نوفمبر .. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية

• 15 نوفمبر .. أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

• 16 نوفمبر .. نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية

• 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج

• 1 و 2 و 3 ديسمبر .. انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة

• 12 صباحا يوم 8 ديسمبر .. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل

• 10 و 11 و 12 ديسمبر .. الانتخاب داخل مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء

• 13 ديسمبر .. انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات

• 14 ديسمبر .. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة

• 15 و 16 ديسمبر .. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة

• 18 ديسمبر .. إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية

• 19 ديسمبر .. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا

• 21 وحتى 30 ديسمبر .. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون

• 4 يناير 2024 .. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج

• 5 و 6 و 7 يناير .. إجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة

• 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل

• 8 و 9 و 10 يناير .. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء

• 11 يناير .. انتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات

• 12 يناير .. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة

• 13 و 14 يناير .. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة