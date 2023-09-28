بالفيديو.. نهال نبيل تُصدر أغنيتها الجديدة "الرفاق"

صدرت الأغنية المُنفردة الجديدة للفنّانة نهال نبيل بعنوان "الرفاق" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة.

أغنية "الرفاق" من نوع موسيقى البوب المصريّ، وهي من كلمات محمّد شكري وألحان كامل الجندي وتوزيع خالد نبيل وميكس وماسترينغ محمّد جودة.

وتتناول الأغنية شخصيّة البنت القويّة التي تعرف كيف تُحقّق التوازن الصحيح في الحياة وتعتمد على نفسها وتؤمن بإحساسها وبقراراتها بخاصّة بعد الإنفصال عن الحبيب على الرغم من محاولاته الدائمة للعودة إليها.

تمّ تصوير كليب أغنية "الرفاق" في مصر من خلال مشهديّة مُستوحاة من لحن الأغنية الذي يُشكّل مزيجاً سلساً بين الموسيقى القديمة والحديثة، والعمل المُصوّر من إخراج نهال نبيل وإشرافها وهو مُتوفّر على قناتها الخاصّة على موقع "يوتيوب".



يذكر ان نهال نبيل طرحت العديد من الأغنيات الخاصّة المصريّة والخليجيّة اضافة إلى شارات مُسلسلات وأغاني أفلام كما قامت يإخراج العديد من الكليبات لنفسها ولعدد كبير من النجوم وأحيت الكثير من الحفلات منها حفلات ليالي التلفزيون وحفلات مهرجان الموسيقى العربيّة بالأوبرا المصريّة أضف إلى حفلات أخرى في فرنسا ودبي والبحرين وأميركا، لتقوم عام 2018 بإنتاج أوّل ألبوم خاصّ لها بعنوان "مفاجأة".